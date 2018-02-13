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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, isimlerinin ise Hüseyin Anşen, Osman Anşen, Selvi Balakan ve Emin İdem olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, isimlerinin ise Hüseyin Anşen, Osman Anşen, Selvi Balakan ve Emin İdem olduğu öğrenildi. Kazada ölenlerden Hüseyin Anşen'in aynı zamanda minibüsün şoförü olduğu da belirlendi. Hastanelerde toplam 10 yaralının bulunduğu, aralarında durumları ağır olanların olduğu da belirtilerek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

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