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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Ödemiş - Turgutlu Karayolu, Çatalköprü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Turgutlu yönüne giden Ali Koçyiğit (39), yönetimindeki 09 DB 145 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak, devrildi. Minübüs şoförü Koçyiğit ile 4'ü çocuk 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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