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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

 MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gözne- Arslanköy yolu Arslanköy kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerinin taşındığı 33 MN 180 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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