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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp devrildi, 6 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp devrildi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde meydana geldi. Kıdırcık Mahallesi'nde ceviz tarlasında çalışan işçileri taşıyan Orhan Demir yönetimindeki 45 J 8347 plakalı minibüs, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Demir ile 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

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