Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, Çınar ilçesi Aşağıkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 NC 887 plakalı otobüs, tarım işçilerini taşıyan 31 YM 181 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, Remziye (17), Sultan (13), Şükran (17) ve Esra Gül Demiroğlu (18), Ercan (22) ve Seniha Demir (14), Eser Denizhan (15), Dilek Kanevi (17), Zeynep Karamehmetoğlu (32) ile Sevda Gül (18) yaralandı. Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan yaralılardan Remziye Demiroğlu burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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