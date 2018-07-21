Tarım işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 15 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada, 15 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Gölbaşı-Malatya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ahmet Çalışkan yönetimindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Erkenek Tüneli yakınlarında Ali Karaboğa yönetimindeki 44 HS 020 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Çalışkan ile araçtaki 14 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

