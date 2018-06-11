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Tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.

Tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.
Kent merkezinden geçen D-400 karayolunda hareket halindeki kamyon kasasında oturarak yolculuk yapan 5 tarım işçisini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu karayolunda ilerleyen diğer araç sürücüleri ise tarım işçilerini korna çalarak uyardı.
Çevredekilerin uyarılarına rağmen bulundukları yerden inmeyen tarım işçilerini uzun süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.

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