Tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.
Kent merkezinden geçen D-400 karayolunda hareket halindeki kamyon kasasında oturarak yolculuk yapan 5 tarım işçisini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu karayolunda ilerleyen diğer araç sürücüleri ise tarım işçilerini korna çalarak uyardı.
Çevredekilerin uyarılarına rağmen bulundukları yerden inmeyen tarım işçilerini uzun süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.
FOTOĞRAFLI
Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!
Hırsızların yeni taktiği 'pes' dedirtti!
İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminden önceki görüntüler ortaya çıktı
Yıllar sonra anlattı: Erdoğan ile tartışmaktan nefret ediyorum
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!
Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı
Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum