Tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı: 10 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan belediye otobüsü ile tarım işçisi kadınları taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Yaprakbaşı köyü kavşağında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs ile belediye yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü. 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı kazanın ardından karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından minibüs, bölgeye gelen çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 9 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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