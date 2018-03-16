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Tarkan Avrupa turnesine çıkıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

MEGASTAR Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Hollanda’da müzikseverlerle buluşacak.

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MEGASTAR Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Hollanda’da müzikseverlerle buluşacak. 7 yıl aradan sonra yeni pop albümü “10”u yayınlayan Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da konser verecek. Sanatçı, “10”da yer alan parçaların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek. Tarkan’ın Almana ve Hollanda’da vereceği konserlerin programı şöyle: 29 Mart Perşembe : Berlin - Max-Schmeling-Halle 31 Mart Cumartesi : Stuttgart - Porsche Arena 1 Nisan Pazar : Frankfurt

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