Tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptırdı

Samsun’da patpat tabir edilen tarım aracı ile tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran şahıs itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay A., tarlasını patpat ile sürerken sürüklenip takla attı. Bu sırada sırada sağ bacağı çapa makinesinin dişlilerinin arasına giren Turgay A., Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgay A., tedavi altına alındı.