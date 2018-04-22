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Tarla sürerken traktörden düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tarla sürerken traktörden düşen şahıs, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü Ayvalı Deresi mevkiinde meydana geldi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde tarla sürerken traktörden düşen şahıs, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 12.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü Ayvalı Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, engebeli olan tarlasını süren Sadık Oruç (44), kullandığı traktör hareket halindeyken aşağı düştü. Tarlada yalnız olduğu öğrenilen Oruç, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Traktör ise bir ağaca çarparak durdu. Bir süre sonra bölgeden geçen bir vatandaşın bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç’un öldüğü belirlenirken, talihsiz adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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