Tarlada anız yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen anız yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hasteneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Katranlı Köyü Gumarık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre arazide çalışan traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar bölgede bulunan anızları tutuşturdu. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri birçok yerden müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilendiği belirtilen traktör sürücüsü A.D (26) ile birlikte çalıştığı R.İ (39) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında yaklaşık 30 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşurma sürüyor.

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