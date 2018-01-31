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Tarlada bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:03 | Son Güncelleme

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da tarlasını sürerken bulduğu mezardan çıkan tarihi eserleri satmak isteyen K.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Amasya merkeze bağlı Abacı köyünde yaşayan K.Y., bir yıl önce tarla sürerken pulluğa takılan taşı kaldırdı. K.Y.'nin kaldırdığı taşın altından, Roma Dönemi'ne ait mezarlar çıktı. Mezarların içinde insan iskelet kalıntılarının yanında 2'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 2 gözyaşı şişesi, 1 bronz ayna, 1 saç tokası, 1 yüzük ve 2 metal objeyi çıkarıp evine götüren K.Y., ailesi ve yakınlarından bu durumu sakladı.

Kent merkezinde tarihi eserleri satmak isteyen K.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. K.Y.'nin evinde yapılan aramada, mezardan çıkan tarihi eserler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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