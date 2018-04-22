Tarlada çift sürerken traktörün altında kalarak öldü

Bursa’nın İznik ilçesinde tarlada çift sürerken kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Derbent köyü, zeytinlik başı kuru çeşme mevkiinde meydana geldi. 16 H 7634 plakalı traktörü ile bayır aşağı olan tarlasını süren 36 yaşındaki Turgut Emir, direksiyon hakimiyetini kaybederek 1.5 metrelik şarampolden aşağı devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Emir, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç çiftçinin cansız bedeni cenaze aracına konarak Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Genç çiftçinin bir ay önce çalıştığı fabrikadan aldığı tazminatla 6 büyükbaş inek, 25 küçükbaş kuzu satın alarak hayvancılık yapmaya başladığı, iki kızının bulunduğu öğrenildi.
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