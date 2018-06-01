Tarlada ele geçirilen 2 bin148 kök Hint keneviri imha edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Bünyan ilçesindeki bir tarlada 2 bin 418 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bünyan ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde İ.D.'ye ait tarlaya düzenlenen operasyonda, 2 bin148 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan tarla sahibi İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Esrar yapımında kullanılan kenevir bitkileri ise imha edildi.

