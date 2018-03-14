Tarlada gübreleme yaparken hayatını kaybetti

Soma ilçesinde akşam saatlerinde tarlasında gübreleme yapan 65 yaşındaki bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Bayat Mahallesi’nde akşam saatlerinde kendisine ait tarlada çalışan İzzet A. fenalaştı. İddiaya göre, geç saat olmasına rağmen eve gelmeyen İzzet A.’yı yakınları tarlada hareketsiz halde buldu. 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verilirken, yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İzzet A.’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.
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