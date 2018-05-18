Tarlada kendini astı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa G. (58), kendisini tarlada ağaca asarak, yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Yeni Numune Hastanesi arkasında bulunan tarlada meydana geldi. Söğüt ağacında asılı biri olduğunu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, ağaçta asılı kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cenazenin kentte çay ocağı işleten Mustafa G.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Mustafa G.'nin borcu nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Kudüs Mitingi'nde İslam Dünyası'na seslendi: Sınıfta kaldık!
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum