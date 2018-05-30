Tarlada üzerlerine yıldırım düştü: 4 işçi yaralı

İskender ZENGİN/ANIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, tarlada çalışırken, üzerlerine yıldırım düşen 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Geben Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada domates fidesi ekimi yapan İsa Kılıç, Hediye Daş, Aynur Aslan ve Zahide Bodur'un üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan ve durumu ağır olan İsa Kılıç ve Hediye Daş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Aynur Aslan ve Zahide Bodur'un sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum