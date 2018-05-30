HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarlada üzerlerine yıldırım düştü: 4 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, tarlada çalışırken, üzerlerine yıldırım düşen 4 işçi yaralandı.

Tarlada üzerlerine yıldırım düştü: 4 işçi yaralı

İskender ZENGİN/ANIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, tarlada çalışırken, üzerlerine yıldırım düşen 4 işçi yaralandı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Geben Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada domates fidesi ekimi yapan İsa Kılıç, Hediye Daş, Aynur Aslan ve Zahide Bodur'un üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan ve durumu ağır olan İsa Kılıç ve Hediye Daş Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Aynur Aslan ve Zahide Bodur'un sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.