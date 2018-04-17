Tarladan 15 bin liralık hırsızlık

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan sulama araçları çalındı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık, ilçeye bağlı Karahöyük mahallesinde öğle saatlerinde yaşandı. Mahallede ikamet eden S.G. isimli şahıs, tarlasına gittiğinde sulama amacıyla kullandığı trafo ve elektrik panosuna ait malzemelerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını anladı. Durumu hemen yetkililere bildiren şahıs, maddi hasarının 15 bin TL olduğunu belirterek şikayette bulundu.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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