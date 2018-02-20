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Tarladan dönen aileyi taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 22:20 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde tarladan dönen aileyi taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde tarladan dönen aileyi taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi’nde yaşayan 6 kişilik Saylan ailesi, Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi Yaka mevkiinde bulunan tarlalarında zeytin topladıktan sonra Habip Saylan’ın (30) kullandığı minibüsle eve dönmek için yola çıktı. Akçaköy yakınlarına geldiklerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yoldan çıkarak 200 metrelik uçuruma sürüklendi.
Kazada aynı aileden Ayşe Seylan (79), Leyla Seylan (39) ve Nimet Saylan (15) hayatını kaybetti. AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan saatler süren çalışma sonucu çıkarılan sürücü Habip Saylan (30), Muhsin Saylan (32) ve Merve Saylan (17) yaralı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin düştükleri dere yatağından çıkarma çalışmaları devam ediyor.

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