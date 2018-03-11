Tarladan dönen karı kocayı kaza ayırdı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, otomobil ile sepetli motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Selendi ilçesinin Kürkçü Mahallesi’nde meydana geldi. Uşak sınırındaki bahçesinde tütün fidesi suladıktan sonra Kürkçü Mahallesi’ne gelmek için yola çıkan Yunus Erkardaş (56) yönetimindeki 45 U 3327 plakalı sepetli motosiklet ile Kürkçü Mahallesi yönünden gelen Ramazan Ü. (26) idaresindeki 40 LA 818 plakalı otomobil, Kürkçü Mahallesi’nin 1 kilometre yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Yunus Erkardaş ağır yaralanırken arkasında bulunan eşi 2 çocuk annesi (56) Ayşe Erkardaş olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle otomobil de yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Olayın 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Erkardaş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ramazan Ü. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı duyan Ayşe Erkardaş’ın yakınları olay yerine akın ederken gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken Ayşe Erkardaş’ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.