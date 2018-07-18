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Tarlasına gölgesi düşen ağacı kesmesini isteyen yengesini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

ORDU'nun İkizce ilçesinde Celal Şentepe, tarlasına gölgesinin düştüğünü iddia ettiği ağacını kesmesini isteyen yengesi Saime Şentepe'yi tüfekle vurarak öldürdü.

Mücahit GÜREL/İKİZCE (Samsun), (DHA)- ORDU'nun İkizce ilçesinde Celal Şentepe, tarlasına gölgesinin düştüğünü iddia ettiği ağacını kesmesini isteyen yengesi Saime Şentepe'yi tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, bugün İkizce ilçesi Şenbolluk Mahallesi Kabakkerim mevkiinde meydana geldi. Eşi vefat eden Saime Şentepe (55) sınır komşusu kayınbiraderi Celal Şentepe'den (60), tarlasına gölgesi düşen ağacı kesmesini istedi. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Şentepe; yanındaki av tüfeğiyle Saime Şentepe'yi tüfekle vurarark öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şentepe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Celal Şentepe ise jandarmaya teslim oldu.

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