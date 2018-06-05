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Tarlasında çalışan kadını öldüren sanığa müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:43 | Son Güncelleme

BURSA'da, tarlasında çalışan evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin'i (40) evinin önünde bekleyip 10 kurşunla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kemal Yılmaz (61) hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarlasında çalışan kadını öldüren sanığa müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, tarlasında çalışan evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin'i (40) evinin önünde bekleyip 10 kurşunla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan
Kemal Yılmaz (61) hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yılmaz savcılıktaki ifadesinde, “Nafiye benim tarlamda çalışıyordu. Kendisine senet karşılığı 250 bin lira verdim. O borcunu ödemedi. Olay günü evinin önünde beklerken, sevgilisiyle benim paramla aldığı otomobil ile gelince çılgına döndüm. Pişmanım" dedi.
Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz aralık ayında işlenen cinayette evine gitmekte olan Nafiye Şahin daha önce kendisini rahatsız ettiği için şikayetçi olduğu Kemal Yılmaz tarafından 10 kurşunla öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan Yılmaz polis tarafından olayda kullandığı tabanca ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kemal Yılmaz, fotoğrafını çekip görüntüsünü alan gazetecilere, "İhanetin bedeli bu. Pişmanım. Paramla benimle oynadı. 250 bin liramı aldı" dedi.
Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal, Kemal Yılmaz hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Savcı Ünal hazırladığı iddianamede, Nafiye Şahin, bir müddet Kemal Yılmaz'ın tarlasında günlük ücret ile çalıştığını, Şahin'in, kendisini rahatsız eden Yılmaz hakkında defalarca şikayette bulunduğunu belirtti. iddianamede Ünal, şikayetlerden dolayı hakkında dava açılan Kemal Yılmaz'ın olay günü Nafile Şahin'i bekleyip, evinin önünde 10 kurşunla öldürdüğünü belirtti.
Soruşturma sırasında tekrar savunma yapan Kemal Yılmaz'ın ise ifadesinde, "Nafiye benden aldığı paraları vermiyor senetleri ise ödemiyordu. Benim param ile sevgilisine otomobil almıştı. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Kendisi, benim param ile aldığı otomobilde oturuyor aracı ise sevgilisi sürüyordu. Yanına gidip paramı istedim. ‘Benden hiçbir şey alamazsın. Elinden geleni ardına koyma’ deyince çılgına döndüm. Ve onu öldürdüm" dedi.
Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Yılmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak

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Tarlasında çalışan kadını öldüren sanığa müebbet istemiTarlasında çalışan kadını öldüren sanığa müebbet istemi

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