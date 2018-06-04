Tarlasında Hint keneviri ele geçirilen çifte gözaltı

Sait KUZU/TERME (Samsun),(DHA)- SAMSUN'da mısır tarlasında 3 bin 500 kök dişi Hint keneviri ele geçirilen çift, gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Miliç Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Sakarlı Mahallesi’nde F.B.(47) ve eşi F.B.'ye (44) ait mısır tarlasında arama yaptı. Taralada 3 bin 500 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Çift gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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