HABER

Tarlasında Hint keneviri ile yakalandı, 'bamya' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde tarlasındaki ürünlerin arasında 418 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tarlasında Hint keneviri ile yakalandı, 'bamya' dedi

KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde tarlasındaki ürünlerin arasında 418 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hint kenevirleri ise sökülerek imha edildi.
Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Şair Eşref Mahallesi, Ördek Körü mevkisindeki tarlasında T.D.'nin diğer ürünler arasında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Dün tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, T.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.D., kendisini yakalayan jandarmaya, ekip biçtiği ve sürekli bakımını yaptığı fidanların 'bamya' olduğunu ileri sürdü. Ancak, jandarmayı inandıramadı. Tarladaki 418 kök Hint keneviri Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli eşliğinde tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi. Şüpheli T.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarlasında Hint keneviri ile yakalandı, 'bamya' dedi

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırtan amcaya 2 bin 18 lira ceza10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırtan amcaya 2 bin 18 lira ceza
Pütürge'de otomobil toprak yığınına çarptı: 3 yaralıPütürge'de otomobil toprak yığınına çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.