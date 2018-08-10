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Tarlasındaki anız yangınını söndürürken ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

ADANA'da mısır ekili tarlasını biçtikten sonra anız yakan çiftçi Nazım Uslu (42), komşusunun soya tarlasına sıçrayan alevlere müdahale etmek isterken, kıyafetleri tutuşunca ağır yaralandı.

Tarlasındaki anız yangınını söndürürken ağır yaralandı

Efendi ERKAYIRAN/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'da mısır ekili tarlasını biçtikten sonra anız yakan çiftçi Nazım Uslu (42), komşusunun soya tarlasına sıçrayan alevlere müdahale etmek isterken, kıyafetleri tutuşunca ağır yaralandı.
Ceyhan ilçesine bağlı Birkent köyü yakınlarında mısır ekili tarlasında hasat yapan Nazım Uslu, yasak olmasına rağmen ürünün anızını yaktı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, yan taraftaki soya ekili tarlaya sıçradı. Komşusunun hasat etmediği soyanın yanmaması için alevlere müdahale etmek isteyen Nazım Uslu'nun kıyafetleri tutuştu. Vücudunun bir bölümü yanan ve dumandan etkilenen Uslu, çevredekiler tarafından alevlerin içinden kurtarıldı. Ağır yaralanan Nazım Uslu, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen Uslu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ceyhan jandarması mısır tarlasında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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