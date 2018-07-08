Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalıp öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, tarlasını sürdüğü traktörünün engebeli alanda devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Bahri Canbek (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin Buğday Höyük kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bahri Canbek, plakası öğrenilmeyen traktörüyle tarlasını sürmeye başladı. Tarlanın engebeli bölümünde devrilen traktörün altında kalan Canbek, ağır yaralandı. Kazayı gören yakınları tarafından traktörün altından çıkarılan Bahri Canbek, Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Canbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahri Canbek'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu
Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum