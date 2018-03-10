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Tarlasını sürerken minik Hasan Ali'yi ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

ADANA'da tarlasını süren Abüzer Şahin (22), traktörüyle manevra yaparken akrabası olan Hasan Ali Şahin'i (2) ezerek ölümüne neden oldu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tarlasını süren Abüzer Şahin (22), traktörüyle manevra yaparken akrabası olan Hasan Ali Şahin'i (2) ezerek ölümüne neden oldu. Kaza, Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bölümünü sera yaptığı tarlasını süren Abüzer Şahin, traktörle geri manevra yaptı. Bu sırada tarlanın yanında oyuncak arabasıyla oynayan Hasan Ali Şahin, akrabası olan Şahin'in traktörünün altında kaldı. Abüzer Şahin, küçük Hasan Ali'nin üzerinden geçtiğini fark edince, traktörü durdurdu. Küçük çocuk, özel araçla 50 kilometre uzaklıktaki Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük Hasan Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba Mahir Şahin, çocuğunun amcasının oğlu Abüzer Şahin'in traktörün altında kaldığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Abüzer Şahin gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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