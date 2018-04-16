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Tarlasını sürürken traktör altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 09:06 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde traktör ile zeytin tarlasını süren 88 yaşındaki vatandaş traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Üner isimli vatandaş 48 AB 279 plakalı traktör ile mahalleye yakın zeytin alanında zeytinlerin arasını traktör ile sürmeye çalışırken, rampalık alanda direksiyon hakimiyetini kaybederek altında kaldı.

Tarlasını sürürken traktör altında kaldı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde traktör ile zeytin tarlasını süren 88 yaşındaki vatandaş traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Üner isimli vatandaş 48 AB 279 plakalı traktör ile mahalleye yakın zeytin alanında zeytinlerin arasını traktör ile sürmeye çalışırken, rampalık alanda direksiyon hakimiyetini kaybederek altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi.
Ekipler olay yerine geldiklerinde Feyzullah Üner isimli yaşlı vatandaşın yaşamını yetirdiği ortaya çıktı.

Tarlasını sürürken traktör altında kaldı

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