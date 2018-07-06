Tarlaya devrilen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya devrilerek, ters döndü. Kazada, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, ilçenin Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Şarkışla'ya giden Mehmet Karadeniz (48) yönetimindeki 58 FF 024 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilerek, ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Karadeniz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Münevver (43) ve Makbule Karadeniz (22) ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Karadeniz'in cenazesi ise otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı
Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!
Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'
AB yaz saati uygulaması hakkında anket başlattı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum