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Tarlaya devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yılmaz (45) ile eşi Nazlı Köroğlu (40), ağır yaralandı.

Tarlaya devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Yılmaz (45) ile eşi Nazlı Köroğlu (40), ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan çiftin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 7'nci kilometresindeki İçerisu mevkisinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Yılmaz Köroğlu yönetimindeki 27 KD 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Yılmaz Köroğlu ile otomobilde bulunan eşi Nazlı Köroğlu ağır yaralandı. Çift, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan Yılmaz- Nazlı Köroğlu çifti, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Gaziantep'teki hastaneye sevk edildi.

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Tarlaya devrilen otomobildeki çift ağır yaralandıTarlaya devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı

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