HABER

Tarlaya uçan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sac taşıdığı kamyonla 10 metre yüksekliğindeki şarampolden tarlaya uçan kamyon sürücüsü, yoğun bakımda hayatını kaybetti.Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçen Çarşamba günü meydana gelen kazada, sac taşıyan 06 BAB 448 plakalı kamyon, bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak 100 metre ilerledikten sonra 10 metre yükseklikteki şarampolden tarlaya uçtu.

Kocaeli’de sac taşıdığı kamyonla 10 metre yüksekliğindeki şarampolden tarlaya uçan kamyon sürücüsü, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçen Çarşamba günü meydana gelen kazada, sac taşıyan 06 BAB 448 plakalı kamyon, bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak 100 metre ilerledikten sonra 10 metre yükseklikteki şarampolden tarlaya uçtu. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen kamyonda bulunan Rıdvan G. ve Samet B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Uğur Ayık (30) ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Ayık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayık’ın cenazesi gerçekleştirilen adli işlemlerin ardından, toprağa verilmek üzere Ankara’nın Beypazarı ilçesine götürüldü.
Kazada yaralanan diğer iki kişinin durumunun iyi olduğu kaydedilirken, polis kaza ile ilgili incelemesini sürdürüyor.

Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.