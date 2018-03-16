Tarlaya uçan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Kocaeli’de sac taşıdığı kamyonla 10 metre yüksekliğindeki şarampolden tarlaya uçan kamyon sürücüsü, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçen Çarşamba günü meydana gelen kazada, sac taşıyan 06 BAB 448 plakalı kamyon, bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak 100 metre ilerledikten sonra 10 metre yükseklikteki şarampolden tarlaya uçtu. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen kamyonda bulunan Rıdvan G. ve Samet B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Uğur Ayık (30) ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Ayık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayık’ın cenazesi gerçekleştirilen adli işlemlerin ardından, toprağa verilmek üzere Ankara’nın Beypazarı ilçesine götürüldü.
Kazada yaralanan diğer iki kişinin durumunun iyi olduğu kaydedilirken, polis kaza ile ilgili incelemesini sürdürüyor.
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