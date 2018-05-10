Tarlaya uçan motosikletin sürücüsü öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya uçan motosikletin sürücüsü Hayri Ayvaz (72) öldü.

Kaza, bugün saat 14 30 sıralarında, Alaşehir-Salihli Karayolu Beylikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Hayri Ayvaz, yönetimindeki 09 RU 604 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkarak tarlaya uçan motosikletten düşen ve başında kaskı takılı olan Ayvaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ayvaz'ın cesedi, Salihli Devlet Morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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