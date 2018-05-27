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Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkıp, 50 metreden fındık tarlasına uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Tozkoparan yaralandı.

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkıp, 50 metreden fındık tarlasına uçan otomobilin sürücüsü Mehmet Tozkoparan yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Tozkoparan yönetimindeki 67 UA 175 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki fındık tarlasına uçtu. Taklalar atıp, yuvarlanan otomobil, 50 metre sonra fındık ağaçlarına çarparak, durdu. Araçtan çıkan Tozkoparan, cep telefonuyla 112 Acil Servis'i arayıp, yardım istedi. Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu Tozkoparan, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Mehmet Tozkoparan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandıTarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandıTarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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