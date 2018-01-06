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Tarsus Cezaevi'nden firar etti, Adana'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesindeki cezaevinden firar eden 37 yaşındaki Ramazan Kavak, Adana'da polislerce yakalandı.

'Nitelikli yağma' suçundan aldığı 25 yıl 4 aylık hapis cezasını çektiği Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'ndan 31 Aralık 2017'de firar eden Ramazan Kavak her yerde aranmaya başlandı. Kavak'ın Adana'da olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Caddede yürürken görülen Kavak, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinde kimlik çıkmayan ve parmak izi incelemesinde bilgilerine ulaşılan Ramazan Kavak, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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