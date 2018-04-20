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Tarsus’ta 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisten kaçan 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucu Reşadiye Mahallesi’nde park halinde buldu.Çevreyi ablukaya alan ekipler, araçtan yaya olarak kaçan H.H.K.

Tarsus’ta 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polisten kaçan 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, dur ihtarına uymayan aracı kovalamaca sonucu Reşadiye Mahallesi’nde park halinde buldu.
Çevreyi ablukaya alan ekipler, araçtan yaya olarak kaçan H.H.K. ve A.K’yı ara sokaklarda yakaladı. Ekipler, aracın kaçış güzergahında yaptıkları aramada araçtan atılan bin 80 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheli A.K’nin iş yerinde yapılan aramada, 18 adet neurontin hap, 2.72 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
H.H.K. ve A.K isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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