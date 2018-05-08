Tarsus'ta akaryakıt hırsızlarına operasyon

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli bölgelerde bulunan 8 TIR'dan akaryakıt çaldıkları tespit edilen hırsızlara operasyon düzenledi. Operasyonda 600 litre akaryakıt ele geçirilirken, 3 hırsız ise kaçtıkları aracı bir süre sonra terk edip, kayıplara karıştı.

Tarsus'ta 8 TIR'dan akaryakıt çalan hırsızları yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli 3 kişinin gece saat 03.00 sıralarında Tarsus D-750 karayolu Karakütük Mahallesi yolunda hafif ticari araçla seyir halinde olduklarını tespit etti. Şahısların geliş istikametindeki yol güzergahında tedbir alan ekipler, takibi sürdürdü. Jandarma Trafik timinin yolu kapatması ile araç durdurulmaya çalışılsa da, şüpheliler durmayarak kaçtı. Fiziki takip sonucunda ikinci kontrol noktasında bulunan ekiplerin, yola kapan atması ile aracın lastikleri patlatıldı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Patlak lastikle kaçmayı sürdüren şüpheliler, yaklaşık 300 metre ileride daha fazla gidemeyeceklerini anlayarak aracı terk etti. Karanlıktan faydalanan hırsızlar, yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Aracın çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, arka kısmında 10 adet bidon içerisinde yaklaşık 600 litre akaryakıt ele geçirdi. Araçta bulunan bidon içerisine doldurulmuş akaryakıtın bir TIR'dan çalındığı bilgisine ulaşan ekipler, yakıtı sahibine teslim etti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 60 litre mazot ve teneke kutular içerisinde 120 litre benzin ele geçirildi.

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