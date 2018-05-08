HABER

Tarsus'ta akaryakıt hırsızlarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 20:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli bölgelerde bulunan 8 TIR'dan akaryakıt çaldıkları tespit edilen hırsızlara operasyon düzenledi.  Operasyonda 600 litre akaryakıt ele geçirilirken, 3 hırsız ise kaçtıkları aracı bir süre sonra terk edip, kayıplara karıştı.

Tarsus'ta akaryakıt hırsızlarına operasyon

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli bölgelerde bulunan 8 TIR'dan akaryakıt çaldıkları tespit edilen hırsızlara operasyon düzenledi. Operasyonda 600 litre akaryakıt ele geçirilirken, 3 hırsız ise kaçtıkları aracı bir süre sonra terk edip, kayıplara karıştı.
Tarsus'ta 8 TIR'dan akaryakıt çalan hırsızları yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli 3 kişinin gece saat 03.00 sıralarında Tarsus D-750 karayolu Karakütük Mahallesi yolunda hafif ticari araçla seyir halinde olduklarını tespit etti. Şahısların geliş istikametindeki yol güzergahında tedbir alan ekipler, takibi sürdürdü. Jandarma Trafik timinin yolu kapatması ile araç durdurulmaya çalışılsa da, şüpheliler durmayarak kaçtı. Fiziki takip sonucunda ikinci kontrol noktasında bulunan ekiplerin, yola kapan atması ile aracın lastikleri patlatıldı.
YAYA OLARAK KAÇTILAR
Patlak lastikle kaçmayı sürdüren şüpheliler, yaklaşık 300 metre ileride daha fazla gidemeyeceklerini anlayarak aracı terk etti. Karanlıktan faydalanan hırsızlar, yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Aracın çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, arka kısmında 10 adet bidon içerisinde yaklaşık 600 litre akaryakıt ele geçirdi. Araçta bulunan bidon içerisine doldurulmuş akaryakıtın bir TIR'dan çalındığı bilgisine ulaşan ekipler, yakıtı sahibine teslim etti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 60 litre mazot ve teneke kutular içerisinde 120 litre benzin ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Tarsus'ta akaryakıt hırsızlarına operasyon

Skandal karar! Darbeci askere sahip çıktılarSkandal karar! Darbeci askere sahip çıktılar
24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama geldi24 Haziran'da oy kullanacaklar dikkat! Resmi açıklama geldi
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdiFETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Herkes ilgi çekmek istediğini sanıyordu! İnanılmaz gerçeği öğrenince...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.