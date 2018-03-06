Tarsus’ta arazilerde su sayaçlarını kırıp çalan 4 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, vatandaşların tarımsal sulamada kullandıkları su sayaçlarının bağlantılarını balyozla kırıp çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepeköy Mahallesi’nde A.B. ve C.E.’nin kullandıkları aracın bagajında çaldıkları su sayaçları ve balyozları ile birlikte yakalanmalarının ardından alınan ifadelerinden sonra soruşturma derinleştirildi.

A.B. ve C.E.’nin, bölgede başka noktalarda da su sayacı ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarını M.O. ve Ü.Ö. ile birlikte işledikleri ve kiraladıkları araçla da taşıdıkları, bu kabloları Akdeniz ilçesinde ıssız bir yerde eriterek bakır kısmını ayırarak tanıdıkları bir hurdacıya sattıkları belirlendi.

Kabloları kesmede kullandıkları 2 adet makas da ele geçirilirken, olayla ilgili hurdacı R.Ç. dahil olmak üzere 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, hurdacı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.