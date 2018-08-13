HABER

Tarsus'ta baraj gölüne giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Erkan Can Gönül (22), boğularak yaşamını yitirdi.

Tarsus'ta baraj gölüne giren genç boğuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Erkan Can Gönül (22), boğularak yaşamını yitirdi.
Arkadaşları ile serinlemek için Berdan Barajı gölüne giren Erkan Can Gönül bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, jandarma ve sualtı polisleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan gencin cesedi sudan çıkarıldı. Acı haberi alan Erkan Can Gönül'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
Denizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyor
Kaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildiKaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.