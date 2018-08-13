Tarsus'ta baraj gölüne giren genç boğuldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Erkan Can Gönül (22), boğularak yaşamını yitirdi.
Arkadaşları ile serinlemek için Berdan Barajı gölüne giren Erkan Can Gönül bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, jandarma ve sualtı polisleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan gencin cesedi sudan çıkarıldı. Acı haberi alan Erkan Can Gönül'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
Türkiye'ye destekler sürüyor! Bir açıklama da Azerbaycan'dan
CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!
İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar
Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!
ABD Büyükelçiliği'nden 'rahip Brunson' iddialarına yalanlama
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!