HABER

Tarsus'ta define avcıları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kaçakların gün yüzüne çıkarttığı eserlere de el konuldu.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Ayhan Bozpınar Caddesi üzerindeki dışarıdan görünmeyecek şekilde etrafı beton duvarlarla çevrili bir iş yerinde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, kazıda gün yüzüne çıkarılan 5 sikke, 1 ok ucu, 1 adet sütun başı parçası mermer, 1 mermer blok taşın tarihi değerlerinin bulunup bulunmadığının anlaşılması için Müze Müdürlüğü'ne başvurdu. Arkeologların yaptığı incelemede kaçak kazı ortaya çıkartılanların 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında alınıp satılmasının yasak olduğu eserler olduğunu belirledi.

Yapılan değerlendirmede eserler arasında Roma dönemine ait 1 adet bronz ok ucu, 3 adet sikke, 1 adet mermer sütün başı, 1 adet mermer blok taş, muhtelif dönemlere ait 2 sikke olduğu anlaşıldı.

Bu arada kazı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.