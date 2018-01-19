Tarsus’ta sahte karne operasyonu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ve polisin birlikte yaptığı operasyonda bir iş yerine yaptıkları baskında sahte karne ele geçirildi.
Yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Gaziler Mahallesi'ndeki kırtasiyeye geldi. Yaptıkları incelemelerde, sahte karne hazırladığını tespit eden ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yapılan ortak çalışmada 3 teşekkür belgesi, onur belgesi ile bir öğrenci adına düzenlenmiş sahte karne ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada, sahte karne işlemlerinde kullanılan renkli yazıcıya el koyan polis, kırtasiye işletmecisini gözaltına aldı.
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