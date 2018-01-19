HABER

Tarsus’ta sahte karne operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ve polisin birlikte yaptığı operasyonda bir iş yerine yaptıkları baskında sahte karne ele geçirildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Gaziler Mahallesi'ndeki kırtasiyeye geldi. Yaptıkları incelemelerde, sahte karne hazırladığını tespit eden ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yapılan ortak çalışmada 3 teşekkür belgesi, onur belgesi ile bir öğrenci adına düzenlenmiş sahte karne ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada, sahte karne işlemlerinde kullanılan renkli yazıcıya el koyan polis, kırtasiye işletmecisini gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.