HABER

Tarsus’ta terör örgütü adına eylem yapan 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü adına eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümünde, Girne Mahallesi’nde patlayıcı madde ve molotof kokteyli atılması eylemi planlayıp gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma yaptı.Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda, 5 kişiyi yakaladı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü adına eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümünde, Girne Mahallesi’nde patlayıcı madde ve molotof kokteyli atılması eylemi planlayıp gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma yaptı.
Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda, 5 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan M.G., MB., S.A. adlı suça sürüklenen çocukların yanı sıra M.H. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.