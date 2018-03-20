Tarsus’ta terör örgütü adına eylem yapan 5 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü adına eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümünde, Girne Mahallesi’nde patlayıcı madde ve molotof kokteyli atılması eylemi planlayıp gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma yaptı.

Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda, 5 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan M.G., MB., S.A. adlı suça sürüklenen çocukların yanı sıra M.H. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.