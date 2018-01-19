Tarsus'ta Vakıf Müdürüne baltalı saldırı

MERSİN, (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesi Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman'ın da içinde bulunduğu araca baltalı saldırı düzenlendi. Korku dolu anların yaşandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.Fatih Mahallesi Adana Caddesi'ndeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki ofisinden aşağı inen Ahmet Sarman otomobiline bindi. Vakıftan otomobiliyle ayrılan Sarman kısa süre sonra kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada, kaldırımda yürüyen ve elinde balta bulunan bir kişi, Sarman'ın aracına baltayla saldırdı. Aracın camına balta ile sert bir darbe vuran saldırgan, ardından olay yerinden uzaklaştı. Saldırıdan hafif yaralarla kurtulan Sarman ayakta tedavi edilirken, Sanlının vakıftan sürekli yardım aldığı ve alkol problemi olduğunu öğrenildi.Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.
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