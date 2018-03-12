Tarsus’ta yasa dışı balık avlayan 2 kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yasa dışı balık avlayan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 112 ihbar hattına bağlı Kulak Mahallesi’nde serpme ve ağ atarak yasa dışı balık avlandığının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Tarsus Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları kontrolde H.T. ve A.H.K. isimli şahısların Berdan Nehri’nin denizle birleştiği noktaya serpme attıklarını tespit ettiler. Şahıslar hakkında tutanak tanzim eden jandarma ekipleri, el koydukları serpmeyi İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına aldı. Deniz içerisinde ağ tespit eden ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi vererek, Sahil Güvenlik ekiplerinin de faaliyete dahil olmasını sağladı. Deniz içindeki ağları toplanırken, iki şahıs hakkında gerekli işlem yapıldı.