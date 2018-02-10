Tarsus’ta yedek lastikleri çaldı, Adana’da yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobillerin yedek lastiklerini çalan zanlı, Adana polisi tarafından GPS takibi sonucu yakalandı.

Olay, 3 Şubat’ta Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezindeki Altaylılar Mahallesi’ndeki 2 ayrı otomobilin bagaj kısmında yer alan yedek lastikleri çalındı. Polisin yaptığı araştırmada her iki olayın da 01 HM 144 plakalı bir araçtan inen şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu bilgi, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle paylaşıldı.

Polis, ilk olarak plakası tespit edilen aracın peşine düştü ve söz konusu otomobilin de ‘kiralık’ olduğunu belirledi. Murat S.’nin, aracını Ekrem Göryüze adlı şahsa bir haftalığına kiraya verdiğini söyledi, ancak yapılan araştırmada kiralama işleminde bu isme ait kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. İş yerine ait güvenlik kamerasını mercek altına alan ekipler, bu kişinin de 3 ayrı suçtan aranan Asri Ç. olduğunu belirledi.

Asri Ç.’nin aracı kiralarken; ‘Global Positioning System’ (GPS) yani ‘Küresel Konumlandırma Sistemi’ olmayan bir araç istediğini, Murat S.’nin de bu durumdan şüphelenip, sistemin yüklü olduğu aracı bilerek verip, Asri Ç.’ye “Bu araçta GPS yok, rahat olabilirsin” dediği öğrenildi. İşte bu sistem, hırsızlık dedektiflerinin de işini kolaylaştırdı. Polis, sisteme girerek aracın Yenidoğan Mahallesi’nde park halinde olduğunu tespit ederek, bu adrese yöneldi.

Asri Ç.’nin aracı hırsızlık için verdiği Abdurrezzak B., karşısında bir anda polisi görünce hızla kaçmaya başladı, ancak yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Abdurrezzak B.’nin yapılan GBT sorgusunda da; ‘açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı belirlendi. Abdurrezzak B., gözaltına alınırken, polis yine ‘GPS sistemi’ üzerinden çalıntı lastiklerin izini sürdü.

GPS kayıtlarının yapılan incelemesinde aracın, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda 5 dakika çalışır vaziyette bekleme yaptığı tespit edildi. Ekipler, yola çıktı ancak söz konusu adreste bulmakta zorlanınca yine GPS devreye girdi ve ekipler telefonla yönlendirilerek lastiklerin satıldığı işyeri bulundu. Çalıntı lastikleri satın alan Murat A. ve kardeşi Muhittin A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdurrezak B. tutuklanırken, A. kardeşler de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Asri Ç.’nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.