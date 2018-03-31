Tartışma sırasında seyir halindeki otomobilden atladı

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'DE otomobil içerisinde erkek arkadaşıyla tartıştığı idda edilen kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Olay Çağlayan Kavşağı alt geçidi, Abide-i Hürriyet Caddesi girişinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erol D. araç içerisinde kız arkadaşı Çilem K. (36) ile tartışmaya başladı. SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN AŞAĞIYA ATLADI Tartışmanın büyümesi üzerine Çilem K., otomobilin ön kapısını açarak seyir halindeki otomobilden kendini dışarıya attı. Olayın ardından Erol D. ise otomobili durdurarak yerde yatan kız arkadaşının yardımına koştu. Erol D., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Çilem K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sırasında Erol D., kız arkadaşının elini tutarak moral verdi. Yaralı Çilem K., sedye ile ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Erol D'nin yapılan alkol muayenesinde 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Erol D., ilk ifadesinde "Otomobilde giderken tartıştık. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı açarak aşağıya atladı" dediği öğrenildi. Sürücü Erol D., polis merkezine götürülürken otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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