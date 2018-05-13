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Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vakkas Deneç, ağabeyi Ömer Deneç'i bıçaklayarak yaraladı.

Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vakkas Deneç, ağabeyi Ömer Deneç'i bıçaklayarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında bilinmeyen nedenden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Vakkas Deneç yanında bulundurduğu bıçakla ağabeyi Deneç'i yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Deneç, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Ağabeyini bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçan Vakkas Deneç, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

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