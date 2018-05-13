HABER

Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

MALATYA'da, iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vakkas Deneç, ağabeyi Ömer Deneç'i bıçaklayarak yaraladı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vakkas Deneç, ağabeyi Ömer Deneç'i bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında bilinmeyen nedenden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Vakkas Deneç yanında bulundurduğu bıçakla ağabeyi Deneç'i yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Deneç, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Ağabeyini bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçan Vakkas Deneç, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savaş çanları çalıyor! 'Askeri operasyona hazırız!'Savaş çanları çalıyor! 'Askeri operasyona hazırız!'
Ertuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyorErtuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyor
Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti

Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı! Akın akın geliyorlar

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı! Akın akın geliyorlar

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

‘Alo 0850’ vurgununun mağduru: 4 bin dolarım gitti...

‘Alo 0850’ vurgununun mağduru: 4 bin dolarım gitti...

Bursa'da akıl almaz cinayet

Bursa'da akıl almaz cinayet

Ağrı'da intihar etti denilen Hivda Kumza karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

Ağrı'da intihar etti denilen Hivda Kumza karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.