Tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir kişi , tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
Olay Maşukiye Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.T., birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı pompalı tüfekle ateş etti. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan S.T. cep telefonuyla başka bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Özel aracıyla gelen arkadaşı, S.T.'yi Köseköy Işıklar Mevkii'ne bıraktı. S.T., buradan da 112'yi arayarak bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis S.T.'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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