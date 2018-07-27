Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da tartıştığı arkadaşı Gökhan Köksal'ı (25) sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Yıldız Aslankılıç (22), tutuklandı. Aslankılıç, ifadesinde "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi. Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın çatısında birlikte alkol alan Gökhan Köksal ile arkadaşı Yıldız Aslankılıç belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslankılıç, Köksal'ı sırtından bıçakladı. Olayı duyan apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 Acil ekibi tarafından yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Yıldız Aslankılıç ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Gökhan Köksal'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Emniyette ifadesi alınan Aslankılıç, "Bana hakaret ederek darbetti, ben de bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Yıldız Aslankılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
Ahmet Şık'a büyük şok!
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum